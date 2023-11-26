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Adıyaman Merkez Yenimahalle Spor Salonu'nda bugün gerçekleşen AK Parti temayül yoklamasına, MKYK Üyesi Temayül Komisyon Başkanı Ömer Serdar, MKYK Üyesi Temayül Komisyon Üyesi Aişe Nur Nacar, Düzce Milletvekili Temayül Komisyon Üyesi Ercan Öztürk de katıldı. Şiddetli yağmura rağmen temayül yoklaması oldukça yüksek katılımla gerçekleşti. Delegeler salonda kurulan oy verme kabinlerindeki bilgisayarlarda dijital ekranda oy kullanırken, çok sayıda gençlik kolları ve kadın kolları üyesi de yönlendirme ve yardım için görev aldı.

AK Parti'de, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için aday olmak üzere, Adıyaman Belediye Başkanlığı için 14 aday adayının başvuruda bulunduğu bildirildi.

14 aday adayının 1’i kadın, 13’ü erkek

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, temayül yoklaması ile ilgili yaptığı açıklamada; "AK Parti 2002'den bu yana milletvekilliğinde ve belediye başkanlığında temayül yoklaması usulünü gerçekleştiriyor. Bunu da elektronik ortamda gerçekleştirmekteyiz. Burada ilçe, il, gençlik kolları, kadın kolları ve mahalle temsilcilerimiz oy kullanıyor. Yaklaşık 909 delegemiz oy kullanacak. Çünkü AK Parti teşkilatımızın bilgi ve görüşlerine çok ehemmiyet vermektedir. Aynı zamanda aday belirlemede bu bir usuldür. Bu usulle beraber kamuoyu araştırmaları ve partililerimizle birebir görüşmelerimiz de var. Mülakatlar var, bir aday belirlerken ince eleyip, sık dokumaya çalışıyoruz. Yeter ki, vatandaşımızın istediği bir adayla, kabul ettiği bir adayla çıkalım." dedi.

"AK Parti Belediyeciliği Adıyaman'da devam edecek"

Bulucu,"14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta teşkilatlarımız gerçekten büyük bir sınavdan geçti. 6 Şubat depremiyle Adıyamanımız da büyük bir sınavdan geçti. 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir oranda güzel bir seçim gerçekleştirdik. 28 Mayıs kazanım havası daha halen devam ediyor. Ben eminim ki, 8 ilçesi ile 14 beldesiyle ve İl belediyesiyle AK Parti belediyeciliği devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Genel merkez elektronik ortamda bunları görecek"

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran,ise yaptığı açıklamada, "Saat 10.00'da sistemimiz açıldı. Saat 16:00'da bitti. Bu süreçte teşkilatımızda, partimizde daha önceden görev yapmış, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, şuanda çalışan teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın hepsi temayül yoklamasına katıldılar. İkinci defa elektronik temayül yapıyoruz. Genel merkezden bütün oy kullanacaklara tanımlanan birer kart var. Orada 4 tane soruları var mevcut belediye başkanı hakkında. Memnun musunuz, teşkilatla arası nasıl gibi sorulara cevap verdikten sonra o mevcut belediye başkanının haricinde görmek istediğiniz 2 kişi var mı belediye başkanı adayınız diye soruyorlar. Teşkilatımızdaki arkadaşlarımız da bunlara cevaplarını yazıp genel merkeze gönder tuşuna basıp gönderiyorlar. Temayül sonuçları 81 ilimizde saat 16.00'te bitecek. Genel merkez elektronik ortamda bunları görecek. Bütün Türkiye'deki AK Parti teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"dedi.

AK Parti Belediye Başkan aday adayı bugün yapılan temayül yoklaması için delegelerden destek istedi. İlginç sohbetlere ve kulis dedikodularına sahne olan temayül yoklaması akşam saatlerinde sona erdi.



Kaynak : PHA