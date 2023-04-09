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AK Parti'de listeler son şeklini aldı... İstisnasız üç dönem kuralı uygulandı

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle atamaları gerçekleştirilen il başkanlıklarının duyurulduğu açıklamada eski il başkanlarına da bugüne kadar göstermiş oldukları özverili çalışmalardan ötürü teşekkür edildi.

Adıyaman İl Başkanlığı'na vekaleten Emrah Erkan Bulucu getirilirken, Kilis İl Başkanlığı'na vekaleten Mehmet Metin Karakuş, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Hatay İl Başkanlığı'na ise Mehmet Öntürk getirildi.

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.

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