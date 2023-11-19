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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Diyarbakır’da bulunan Ceza evlerini ziyaret ederek, cezaevlerinde bulunan mahkumlar ile sohbet edip incelemede bulundu. Cezaevi ziyaretinin ardından evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret ederek sohbet eden Alkayış ve Tutdere, inceleme programı sonrası Diyarbakır Adıyamanlılar Derneği Başkanı Emrah Keser başkanlığında Adıyamanlı vatandaşlar ile buluştu. Diyarbakır’da yaşayan Adıyamanlılar ile sohbet ederek sorunlarını, taleplerini ve dinleyen AK Parti'li Alkayış ve CHP'li Tutdere, ziyaret sırasında ortak açıklamada bulundular.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ”TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak İnsan hakları şikayetlerini incelemek üzere Milletvekillerimiz ile beraber Diyarbakır’da bulunan farklı tipteki cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklu vatandaşlarımızın kaldığı ortamları ve şartları inceledik.

Adalet Bakanlığımız öncülüğünde infazını geçiren hükümlü ve tutukluların yaşam şartlarını kurum temsilcilerimizden aldığımız bilgilerden ve yerinde tespitlerimizle inceleme fırsatımız oldu." dedi.

Alkayış ve Tuttdere ortak açıklamalarında Diyarbakır Anneleri ziyaretlerinden de bahsederek, "Adalet Bakanlığımız ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz'ün yürüttüğü örnek çalışamalar vesilesiyle teşekkür ediyor, inceleme sürecine eşlik eden Milletvekili arkadaşlarımıza hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Diyarbakır’daki Ceza evlerini inceleme programımız sonrasında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve milletvekilleriyle birlikte, alıkonarak veya kandırılarak dağa kaldırılan evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ettik. Tarihe tanıklık eden bir kararlılıkla 5 yılı aşkın süredir devam eden evlat nöbetinde annelerimizin feryadına ve azmine şahit olmak için kendilerini ziyaret ettik. Programlarımızın sonunda Diyarbakır Adıyamanlılar Derneği Başkanımız Emrah Keser başkanlığında kıymetli hemşehrilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimiz ile memleketimiz üzerine sohbet ettik. 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık ve büyük bir yara aldık. Bu yarayı hep birlikte kapatarak memleketimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Zor günler geçireceğiz ama durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Sayımızı artıralım, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Birbirimizi arayıp soralım fikirlerimiz ve yaklaşımlarımız ayrı olabilir. Ama bizi bir araya getiren Adıyamanlı olmamız. Diyarbakırda’da hatrı sayılır hemşehrilerimiz bulunmakta. Eğer bir gün yolunuz düşerse kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Emrah başkanımız başta olmak üzere hepinize saygılarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştular.



Kaynak : PHA