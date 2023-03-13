AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildiğini belirten Yavuz, "Başvurular yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.

Üç dönem kuralına ilişkin soruyu yanıtlayan Ali İhsan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir kısım partililerle görüşme halinde olduklarını vurgulayan Yavuz, bugün saat 16'da HÜDA PAR'ı ziyaret edeceklerini, kısa süre içerisinde nihayete varılacağını umduklarını söyledi.

Hatırlanacağı gibi, HÜDA-PAR Cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamış, milletvekili seçimlerinde de parti içinde karar verileceğini duyurmuştu.

