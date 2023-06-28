Milletvekili Şan, asrın felaketinde Adıyaman’ın çok yaralandığını ve yaşanan felaketten sonra Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak, inşa ve ihya edene dek var gücüyle çalıştığını söyledi.

Milletvekili Dr. İshak Şan mesajında,"Adıyaman olarak yüreğimiz çok yandı ve yaralıyız. Zira bu bayramı da buruk karşılıyoruz. Adıyaman olarak asrın felaketinde çok büyük acılar çektik. Etkisi hala dün gibi üzerimizde duruyor. Ümidimiz odur ki inşallah bu bayram vesilesiyle acılarımızı az da olsa unutacağız. Adıyaman’ımızda yaşanan felaketten sonra ilimizi yeniden ayağa kaldırmak, ihya ve inşa edene dek var gücümüzle çalışıyoruz. Allah’a hamdolsun, devlet ve millet el ele vererek acılarımızı ve yaralarımızı sarıyoruz. Medeniyetin beşiği olan şehirlerimize sahip çıkarak dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.” İfadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA