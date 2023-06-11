Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ile beraberinde İl Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ziyaret eden Milletvekili Alkayış, Ziraat Oda Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen hasat programına katıldı.

"Rekoltede ciddi bir verimin olduğunu biliyoruz"

Bölgemizde ve ilimizde Hasat dönemi başladı. Bu hasat dönemimin bolluk ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Deprem sonrası ilk defa çiftçimiz hasadını topluyor arpa noktasında ciddi bir ilerleme kat edilmiş görülüyor. Bundan sonra yavaş yavaş buğdaya geçecek. Bu sene artan yağışlardan dolayı rekoltede ciddi bir verimin olduğunu biliyoruz. Bu noktada topraklarımızın artık suyla buluşmasını bugüne kadar hazırlanıp belli bir noktaya getirilen projelerimin en kısa sürede tamamlanıp Adıyaman'ın verimli topraklarının suyla buluşmasını inşallah sağlayacağız. Biz AK Parti'mizin milletvekilleri ile birlikte milletvekili yemin töreninden hemen sonra Tarım ve Hayvancılık Bakanımız İbrahim Yumaklı beyefendiyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. "dedi.

"Fiyatların çiftçimizin yüzünü güldüren rakam olduğunu biliyoruz"

Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın verimli topraklarını suyla buluşturmanın vakti geldi diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarım ve Hayvancılık bakanımızdan Adıyaman ile ilgili özel katkı beklediğimizi ifade ettik. Sayın bakanımızda sorunları ciddiyetle dinleyip not aldı. Özellikle açıklanan fiyatların çiftçimizin yüzünü güldüren rakam olduğunu biliyoruz. Kamuoyunun da bildiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Ekmeklik buğday alım fiyatı:8 bin 250 TL+1.000 TL destek primi ile 9 bin 250 TL belirlenmiştir. Arpa alım fiyatı:7 bin TL+500 TL destek primi ile 7 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize tekrardan hayırlı olsun. Tarım İl Müdürümüz ve Ziraat Oda Başkanımızla yaptığımız istişareler sonucunda toprak mahsulleri ofisinin randevu sistemi ile ilgili yaşanan aksaklığı kısa sürede çözmesi noktasında istişarelerde bulunduk. TMO’nun deprem sürecinde hızlı bir şekilde AFAD'a tahsis edildiğini biliyoruz, geldiğimiz noktada hasat dönemine hazırlanıp hızlı bir şekilde hizmete açılmasından dolayı tarım il müdürümüze, ziraat oda başkanımıza ve çiftçimize her türlü katkıyı sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

Milletvekili Alkayış'a eşlik eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise hasadın bereketli olmasını dileyerek teşekkür etti.

Kaynak : PHA