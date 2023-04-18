Kahta Baraj kenarındaki bir restaurantta düzenlenen iftar yemeğinden sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman’ın yeniden inşası ve ihyası için hükümet olarak ellerinden gelen bütün gayretleri göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın, “Devlet ve millet dayanışması ile birlikte yaralarımızı sarmak adına gerekli gayretleri göstermeye çalıştık. Evet, acımız çok büyük. Her aileden kayıplarımız var. Bütün kayıplarımız için kaybettiğimiz kardeşlerimiz için Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Bu mübarek Ramazan ayının bereket gecesi rahmet gecesinde, bu mübarek kadir gecesinde Rabbimden niyazımız bir daha böyle afetlere maruz kalmamaktır. Rabbim inşallah hepimizi muhafaza etsin.

Evet, yeni bir süreç başladı. Bir taraftan şehrimizin yeniden inşası ve ihyası için elimizden gelen bütün gayretleri göstermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tam 3 defa Adıyaman’ımıza geldi. Hükümetimiz bakanlarımız için hiç eksiklik bırakmadan sürekli gelmeye çalışıyorlar. Geliyorlar, yerinde meseleleri çözüp sorunları bir şekilde yerinde çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu şehir bizim şehrimiz, bu şehri gene birlikte kalkındıracağız.

Bugüne kadar da hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel desteğinizi aldık. Bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak 20 küsür senedir siyaset yaptık. Ama bugün itibari ile bu dönem böyle bir ara vereceğiz. Ama yine sizlerin yanında yer alacağız. Sizlerle yine birlikte olacağız. Bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz ve gayretimiz hem Adıyaman için hem de Kahta için olacak. Sizler adına ne gerekirse yapacağız. Yeni arkadaşlarımız sağ olsunlar aramızdalar. Elimizden gelen bütün gayreti bu şehir adına, köylerimiz adına ortaya koyacağız. Koymakta zorundayız. Bu şehir yeniden normale dönmeden, hayat yeniden normale dönmeden, yaralarımız sarılmadan, insanlarımız tekrardan evlerine konuklarına işyerlerine kavuşmadan bizlere rahatlık yok. Emin olun bizlere rahatlık yok. Hep birlikte hayatı normale döndüreceğiz. Bir insanın derdine derman olabiliyor muyuz? Bir kişinin yarasını sarabiliyor muyuz? Onu yaptık, yapmaya çalışıyoruz. Elbet eksiğimiz vardı. Elbette yapmış olduğumuz hatalar da olabilir. Ama emin olun sizlerle birlikte bir yolda yürümekten büyük bir onur duydum. Bu şehre bu köylerimize hizmet etmekten büyük bir şeref duydum. Bu şerefi bize verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak : PHA