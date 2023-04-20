Mesajında, bayramların, birlik ve beraberliklerin güçlendirildiği, ezelden ebede giden kardeşliklerin yenilendiği müstesna günler olduğuna vurgu yapan Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yandan içimizde bayrama ulaşmanın sevincini yaşarken diğer yandan vatandaşlarımızın hüzün ve acılarını yüreklerimizde hissediyoruz. Toplumumuzun bütün kesimleri arasındaki bağları güçlendiren, gelecek için bizlere umut kaynağı olan, milli ve manevi değerlerimizin daha yoğun yaşandığı günler olan bayram günleri hiç şüphesiz acı dolu bu günlerimizde bize büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Bu özel ve anlamlı günlerde hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadan ortak değerlerimiz etrafında buluşarak, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmalı, toplumsal ve insani görevlerimizi hatırlayıp birbirimize kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Kaybettiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Hatıraları içimizde hep yaşayacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim; Asrın felaketinin ardından şehrimizim yeniden ihya ve inşası için çalışmalar süratle devam ediyor. Allah’a şükür, devlet-millet birliği sayesinde yaralarımız sarılıyor. Güzel bir dayanışma örneği sergileyen Adıyamanlı hemşehrilerim, birlik beraberlik içerisinde afetin yaralarını devletiyle birlikte sarmaya gayret gösteriyor. Bizler asrın felaketinin yaşandığı o günden itibaren sahada buna şahidiz. Aramızdaki dostluk ve kardeşliği daha da güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk kalmayacaktır. Adıyaman'ımız, yeniden umutla, türkülerle, şiirlerle dolana kadar bizler vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu mübarek günlerde Rabbim'den bir daha böyle acılar yaşanmamasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyor, tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."



Kaynak : PHA