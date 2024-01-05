Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve beraberindeki heyet Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek spor faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’daki spor tesislerinin mevcut durumu, faaliyet gösterilen spor branşları, il genelindeki spor kulübü ve sporcu sayısı, GSB yurtlarının mevcut durumu, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar, gençlik merkezinin gençlere dönük yaptığı faaliyetler ile yapılan çalışmalar hakkında AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyete bilgiler verdi.

Adıyaman’daki özverili çalışmaları yakınen takip ettiklerini belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,"Bizler her zaman kentimize hizmet ederek çıtayı yükseltmeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz"dedi.

Kurt, daha sonra Yeni Mahalle Spor Salonunda Güreş, Basketbol, Voleybol ve Eskrim branşlarında antrenman yapan sporcuları ziyaret ederek sporcularla tek tek ilgilenerek sporcuları tebrik etti.



Kaynak : PHA