TBMM Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın beraberinde AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yöneticileriyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek, Adıyaman ile ilgili devan ve planlanan projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Başkanlık makamında samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan heyet, el birliğiyle Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise "AK davaya gönlünü adayarak, yıllardır şehrimize hizmet ettiğimiz kıymetli milletvekillerimiz ve parti teşkilatımızla beraberiz. İlimize hizmet yolunda durmak yok aşkla çalışmaya devam" diye konuştu.

