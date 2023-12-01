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Mart 2024 yerel seçimlerinde Besni belediye başkanlığı aday adaylığı için başvurmak üzere görevinden istifa eden İsmail Sümer'den boşalan ilçe başkanlığı görevine Eczacı Murat Güner'in atandığı bildirildi.

İlk ve orta öğrenimini Besni'de tamamlayan Murat Güner, liseyi Adıyaman'da ve üniversiteyi ise Eskişehir'de tamamladı. 10 yılı aşkın süredir eczacılık yapan Murat Güner, AK Parti teşkilatlarında pek çok kademede görev aldı. Son olarak AK Parti Besni İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan Murat Güner 35 yaşında ve evli.

Göreve atanması sonrası bir açıklama yapan AK Parti Besni İlçe Başkanı Murat Güner, "Gençliğimizin enerjisi ve bugüne kadar teşkilatlarda edindiğimiz tecrübe ile Besnimize hizmet etmek üzere aldığımız bu görevi layıkıyla yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı, ulaşmadık kimse bırakmayacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir Besni için tüm teşkilat mensuplarımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte durmaksızın çabalayacağız." dedi.

2024 yerel seçimleri arifesinde göreve gelmiş olmanın yüklediği sorumluluğun farkında olduğunu belirten Güner, "Besni'de 'AK Belediyecilik' devam edecek, yaptığımız projeler ve yapacağımız çalışmalarla Besnili hemşehrilerimize hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA