TBMM Genel Kurulu, TBMM Geçici Başkanı, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yemin törenini Genel Kurulda kendisi için ayrılan locadan izledi.

TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem milletvekilleri yemin etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni’ni Genel Kurulda kendisi için ayrılan locadan izledi.

Genel Kurul, TBMM Geçici Başkanı, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.

TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda en genç üye sıfatıyla AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak yer aldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin törenine geçilmeden önce selamlama konuşması yapan Geçici TBMM Başkanı Bahçeli, "Egemenliğin yegane sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Gazi Meclisin yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek muazzez gelişmelere kapı aralamasını temenni eden Bahçeli, "İlk turu 14 Mayıs, ikinci turu ise 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 13. Cumhurbaşkanı'mız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan TBMM'de yeminlerini ederek göreve başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. Döneminde Adıyaman'ı temsil edecek olan AK Parti Milletvekilleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık ettiği genel kurulda yemin etti. AK Parti'den bu dönem milletvekili seçilen Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin etti.



Kaynak : PHA