AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından bugün Türkiye Petrolleri Konferans Salonu’nda sandık görevlileri eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıya Milletvekili Mustafa Alkayış geçmiş dönem Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları, sandık asil ve yedek görevlileri, müşahitler, mahalle başkanları, bina sorumluları ve kat sorumluları katıldı.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran; "Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda sandık görevlileri eğitim toplantısı büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Toplantımız İlçe teşkilatımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız, sandık asil ve yedek görevlileri, müşahitler, bina sorumluları, kat sorumluları ve mahalle başkanları katılmıştır.31 Mart'ta yapılacak seçimlere tüm kadrolarımız ile hazırız. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak her zaman milletimize hizmet yolunda Adayımızdan okul sorumlularına, kat görevlisinden Sandık müşahidine kadar hazırız ve kararlıyız. Sandık namustur, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Unutulmamalıdır ki demokrasi, sandıkta başlar ve sandıkta tecelli eder. Bunun için her daim söylediğimiz gibi sandık namustur. Biz sandıklarımıza sahip çıkacağız. Sandıklara sahip çıkamayanlar seçimi kaybetmiştir. Bir oy çok önemlidir. Türkiye’de bir oyla çok şey değişecektir. Bu nedenle oylara da sandığa da sahip çıkacağız. 31 Mart’ta sandıklarımızın Recep Tayyip Erdoğan’ları sizlersiniz" diye konuştu.

Topntıda, Milletvekili Mustafa Alkayış, Geçmiş Dönem Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler katılım sağlayarak protokol konuşmasını gerçekleştirdiler.

Kaynak : PHA