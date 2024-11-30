Bakanlık: "Emniyet Birimleri Hızla Harekete Geçti"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çocuğun izinsiz olarak kurumdan ayrılması sonrası güvenlik güçlerine hemen ihbarda bulunulduğu ve arama çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya’da S.A’nın Çocuk Evleri Sitesinden 22 Kasım’da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

Çocuğun Durumu Yakından Takip Ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu olayın ardından çocuğun güvenliğinin sağlanması ve yaşadığı sürecin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi amacıyla uzman ekipler tarafından psikososyal destek verildiğini vurguladı.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için Sevgi Evleri’nde güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak : PHA