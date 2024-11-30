Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun açılışında yaptığı konuşmada İsrail ile ticari ilişkilerin kesilmemesi yönündeki politikaları nedeniyle protestolarla karşılaştı. Protestocular, forum salonunda gerçekleştirdikleri eylem sonrası güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Arıkan: "Adaleti 85 Milyon Vatandaş İçin Savunuyoruz"

Mahmut Arıkan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Protestocular arasında yer alan ve gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya üzerinden Saadet Gençlik Kolları’na üye olup hukuki destek alıp alamayacağını soran bir kişinin paylaşımına yanıt veren Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Şeyma kardeşim; Avukatlarımız harekete geçti. Bunun için gençlik kollarımıza üye olmanıza gerek yok. Biz adaleti parti üyelerimiz için değil, 85 milyon vatandaşımız için savunuyoruz. Sizleri ve gözaltına alınan kardeşlerimizi genel merkezimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım."

Hukuki Süreçte Destek Mesajı

Arıkan’ın bu açıklaması, protesto sonrası gözaltına alınan kişilere yönelik hukuki destek sözü vermesi açısından dikkat çekti. Saadet Partisi, son dönemde adalet ve insan hakları vurgusunu ön planda tutan politikalarıyla öne çıkarken, yaşanan bu olayda da gözaltına alınan protestocuların yanında olduklarını ifade etti.

Protestoların Gündemi: İsrail ile Ticari İlişkiler

TRT World Forum 2024’teki protestolar, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerini kesmemesi üzerine yoğunlaşırken, bu durum hem forum katılımcıları hem de kamuoyu tarafından geniş bir yankı uyandırdı. Protestocuların hukuki sürecine ilişkin gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Kaynak : PHA