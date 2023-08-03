Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kuruluşundan itibaren çeşitli önemli görevlerde bulunan Ahmet Aydın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Atandığı günden beri hemşeri ve dostlarının ziyaretleriyle günün yarısını geçiren Ahmet Aydın, gördüğü ilgiden oldukça mutlu.

Adıyamanlı hemşerilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın,"AK partinin kuruluş çalışmalarından itibaren Zeynel Başkanımız bizlere destek oldu, bu gün burada onu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya başta olmak üzere bölgemiz tarihin depremle en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Burada yaraların sarılması için milletçe seferber olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla deprem bölgesi için seferber olmuş durumdayız, bakanlıkta deprem bölgesinin sorunlarının çözümü için bana görev verildi. Bakanlık olarak bölgedeki sorunlara her zamankinden daha fazla duyarlıyız. Bölgedeki sorunları çözmek için seferberiz. Bakan yardımcılığı görevi Adıyamanlı olarak bir ilk. Bu sebeple vatandaşlarımız hemşerilerimiz bizleri ziyaret edip tebrik etmekteler. Bu yoğunluk ve ilgi bizleri mutlu etmekte, çalışmalarımızda bizlere güç vermekte. Vatandaşlarımızın desteklerinden dolayı minnet duyuyor teşekkür ediyorum"dedi.

Kaynak : PHA