"Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Vatandaşların MHRS üzerinden mesai dışı poliklinik hizmetinden yararlanmak için randevu oluşturabileceklerinin müjdesini veren Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik,"6 Şubat depremi sonrası yaşanan aksaklıkları en aza indirmek için ve vatandaşlarımıza tam kapasite sağlık hizmeti sunma adına tüm ekibimizle birlikte yeni dokunuşlara imza atmaya çalışıyoruz. Kentimizin sağlık alanında sunumu çok iyi noktalara gelmesi ve hizmet sunumunun kalitesi için kesintisiz hizmet vereceğiz. Bugün itibariyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizde mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlıyoruz. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek, Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Abdullah Karakuş ise Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin normal mesaisinin yanı sıra 7/24 Acil hizmeti ve mesai dışı olarak tanımlanan 16:00-19:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verileceğini vurguladı.

Vatandaşların 182'den randevu alarak rahatlıkla tedavi hizmetinden faydalanabileceklerini aktaran Başhekim Karakuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde poliklinik hizmetine ek olarak her gün 16:00-19:00 saatleri arasında mesai dışı poliklinik hizmeti verilecek. Mesai dışı poliklinik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız MHRS 182'den randevu oluşturarak yararlanabilir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin açıldığı günden beri vatandaşlarımıza iyi bir sağlık hizmeti sunmak için hafta içi her akşam polikliniği hizmeti sunacaktır"



