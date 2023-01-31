Afrika Örgüsü yapılırken tutamların örülmesi esnasında ek saç kullanılmaktadır. Bunun sebebi hem örgülerin daha yoğun görünmesi hem de istenilen uzunlukta olmasıdır. Afrika örgüsü yapılırken ek saç kullanılmazsa o zaman yapılan saç çok uzun süre kalıcı olmaz. Jumbo saç kullanılmasının sebebi ise bu saçların gerçek saça tutunarak kaymayı önlemesidir.

Afrika örgüsü yapılırken kullanılan ek saçlar özel olarak üretildikleri için saça herhangi bir zararı bulunmaz. Saçlar normalde çok fazla işleme maruz kaldığı için çok fazla yıpranmaktadır. Ancak Afrika saç örgüsü yaptırmanız halinde saçlarınıza fön, boya, maşa gibi işlemler yapamayacağınızdan saçınız dinlenmeye de fırsat bulacaktır.

Afrika örgüsünde saça eklenen saçlar profesyonel bir şekilde eklenmektedir. Herhangi bir madde kullanımı olmaz. Eğer Afrika örgü yapılırken saçın dip kısmında ek saçlar belli oluyorsa o zaman bu işlemin doğru bir şekilde yapılmadığını göstermektedir.

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