Adıyaman’da yapımı devam eden afet konutlarının (İndere ve Örenli Mevkii) şantiyelerinde çalışan 750 personele yangın önlemleri ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında teknik eğitimler verildi.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Emlak Konut, İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD tarafından ilimiz merkez İndere ve Örenli Mevkiindeki TOKİ kontrolünde devam eden afet konutları şantiyesi gibi toplu yaşam alanlarında meydana gelebilecek yangınlara karşı çalışan personele yangın önlemleri ve yangın esnasında yapılması gerekenler, türlerine göre alevlere müdahale, yangından korunma gibi eğitimler verildi.

24.04.2024 tarihinde, Emlak Konut GYO Adıyaman Proje ofisi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İtfaiye Müdürü tarafından ziyaret edilerek yangın vakaları ile alakalı olarak yapılabilecek çalışmalar istişare edilmiştir. TOKİ kontrolündeki afet konut şantiyeleri için müşavir firmanın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile irtibat kurularak gerekli istişareler yapılmıştır.

30.04-08.05.2024 tarihleri arasında Örenli ve İndere mevkilerindeki toplu konut şantiyeleri Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekibi, AFAD Müdürlüğü arama kurtarma ekibi ve 112 Acil Çağrı Merkezi kalite birimi tarafından ziyaret edilerek eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürütüldü.

6 gün süre ile devam eden eğitimlerde yüklenici firmaların (Cevahir İnşaat, UNDT Yapı, Ahes Yapı, Kuzu Grup, Sur Yapı, Özbek İnşaat, Kızıl Elma İnşaat, Ateş İnşaat ve Soysal İnşaat) yangın ve Acil durum müdahale ekiplerine uygulamalı olarak gösterilmiş yangın eğitimi verilmiştir. Afet ve Acil Durumlarda neler yapmaları gerektiği konusunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bilgilendirmeler yapmıştır. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği ve sistemin işleyişi hakkında eğitim verilmiştir. Tüm katılımcılara 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bastırılan Acil Durum El Kitapçığı dağıtılmıştır. Tüm sosyal alanlara 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtım afişi asılmıştır.

Kaynak : PHA