Adıyaman Üniversitesi Gastronomi Topluluğu tarafından ÜNİDES 5. Dönem faaliyetleri kapsamında 'Yemekte Kültür Var: Yerelden Evrensele Füzyon Mutfak Buluşmaları' başlıklı etkinlik düzenlendi. ADYÜ Merkezi Derslikler Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış programına, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yerel ve evrensel mutfak kültürlerinin harmanlandığı füzyon lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Öğrencilerin özgün yorumlarıyla hazırlanan yemeklerin tadımı davetliler tarafından yapıldı.

Programda, yemek kültürünün yalnızca beslenme ihtiyacını karşılayan bir unsur olmadığı; aynı zamanda kültürel aktarımın ve sanatsal ifadenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Yerel değerlerin evrensel gastronomi anlayışıyla buluşturulmasının kültürel zenginliğe katkı sağladığı ifade edildi.

Etkinlik, öğrencilerin mesleki becerilerini sergilemelerinin yanı sıra gastronomi kültürüne yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE