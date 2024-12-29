Konuya ilişkin bir açıklama yapan Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, “Mazlumun yanında ve zalimin karşısında durmayı her zaman bir ilke olarak benimsedik. Filistinli kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, onların umutlarını yeşertmek bizler için bir görevdir. Bu destek, sadece bir burs değil; adalet, vicdan ve insanlık adına atılmış bir adımdır. Vakıf olarak bu tür dayanışma projelerini artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Göksu, gençlerin eğitimine yapılan her katkının, geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacağını vurgularken, bu çalışmaların mazlum coğrafyalarla güçlü bir bağ kurulmasına vesile olduğunu belirtti. Vakıf, yardımların süreceğini ve dayanışmanın artarak devam edeceğini bildirdi.