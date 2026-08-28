Adıyaman Belediyesi, tahliye edilen konteyner kentlerde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlattı.

6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan konteyner kentlerin kalıcı konutlara geçiş süreciyle birlikte tahliye edilmesi ve insan hareketliliğinin azalması nedeniyle sokak hayvanlarının mama ve suya erişimi zorlaştı. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle K-19 Konteyner Kenti olmak üzere belirlenen noktalara mama ve su kapları yerleştirdi. Ekipler, kapların temizlik ve doluluk durumlarını düzenli olarak kontrol ederek ihtiyaç halinde mama ve temiz su takviyesi yapıyor. Çalışmaların yaz boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sıcak havalarda sokak hayvanlarının su ve besine erişiminin hayati önem taşıdığını belirterek, 'Konteyner kentlerimiz büyük ölçüde tahliye edildi ancak buralarda yaşamını sürdüren can dostlarımız var. Onların yaşamı da bize emanet. Hiçbir canı yalnız ve sahipsiz bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.