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26 kişinin bulunduğu otobüs, şoför Hakan Çetintaş'ın manevrası ile uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulurken, bariyerlere çarparak durdu. Gözaltına alınan saldırgan Umut C.'nin kanında uyuşturucu tespit edilirken, yaşananlar otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, 1 Ekim'de Mersin-Osmaniye kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Adıyaman'a seyreden Hakan Çetintaş yönetimindeki 02 ABU 742 plakalı şehirler arası otobüsünün ön koltuğunda oturan Umut C., saat 01.00 sıralarında aniden koltuğundan kalkarak direksiyona saldırdı. Bu sırada şoför Çetintaş, direksiyonu bırakmayıp, uçuruma doğru ilerleyen otobüsü bariyerlere çarptırdı.

Gözaltına alınıp, serbest bırakıldı

Bu sırada uyanan yolcuların müdahalesiyle Umut C., direksiyonun bulunduğu alandan uzaklaştırdı. İhbara gelen jandarma ekipleri, Umut C.'yi gözaltına aldı. Umut C.'nin hastanede yapılan kontrolü sonrasında kanında uyuşturucu tespit edildi. Umut C., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Umut C.'nin direksiyona saldırması ve şoförün direksiyonu bırakmamaya çalıştığı anlar otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Yolcuların büyük korku yaşadığı olayda otobüste yaklaşık 150 bin TL’lik hasar meydana geldi.

"Direksiyonu bıraksam büyük bir facia olabilirdi"

Hakan Çetintaş, olay anını anlatarak, "Adıyaman seferini yapmak için Mersin Otogarı'ndan hareket edeceğimiz esnada bir yolcu getirdiler. Yolcu arka koltukların birinde oturuyordu. Bu yolcu, muavin arkadaşa 'Benim midem bulanıyor, ön tarafa oturabilir miyim?' demiş. Muavin de yolcunun kusmaması için ön tarafa almış. Benim hemen arkamdaki koltukta oturuyordu ve Osmaniye'ye yaklaşınca esnemeye, dişlerini sıkmaya başladı. Aynadan kendisini fark ettim ve hareketlerinden şüphelendim. Gece geç saatlerde seyir sırasında bu kişi kalktı ve bir anda direksiyona saldırdı. Bir anda şaşırdım ve yola baktım; uçuruma doğru gidebilirdim. Direksiyonu bırakmadım ve bariyerlere çarparak otobüsü durdurdum. Sonra bu kişiyi yolcular ve muavin arkadaşlar alıp, jandarmaya teslim etti. Kanında uyuşturucu çıkmış ama adli kontrolle serbest bırakılmış. Kazada kimsenin burnu kanamadı ama direksiyonu bırakmış olsaydım; büyük bir facia olabilirdi" diye konuştu.



Kaynak : PHA