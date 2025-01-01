Adıyaman Evi, Gastronomi Merkezi Olacak

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Adıyaman Evi ve çevresini proje uygulama alanı olarak belirledi. Proje ile bu alanın, yöresel lezzetlerin hazırlandığı ve sunulduğu bir gastronomi merkezi haline getirilmesi ve yerel halk ile turistler için bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile ATSO Başkan Yardımcısı Hacı Dikmen’in katılımıyla düzenlenen protokol imza töreninde, iş birliğinin şehrin turizmine ve kültürel tanıtımına büyük katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Gastronomi Öğrencilerine Uygulamalı Eğitim Fırsatı

Adıyaman Üniversitesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Bölümü öğrencileri, proje kapsamında aktif rol alarak uygulama eğitimi, staj ve kültürel paylaşımlara katılacak. Ayrıca, üniversite öğrencileri ve personeline proje hizmetlerinden indirimli yararlanma imkânı sağlanacak.

Kültürel Mirasın Korunmasına Katkı

Protokol ile Adıyaman’ın zengin kültürel mirasının korunması ve yöresel tatlarının turizmle buluşturularak tanıtılması amaçlanıyor. Gastronomi merkezi olarak faaliyete geçecek Adıyaman Evi’nin, hem şehrin ekonomik kalkınmasına hem de kültürel değerlerin sürdürülebilirliğine katkı sunması bekleniyor.

Rektör Keleş’ten Teşekkür Mesajı

Protokol töreninin ardından açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, projeye öncülük eden ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Bu iş birliği, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için büyük bir kazanım. Adıyaman’ın kültürel değerlerini tanıtmak ve gençlerimize uygulamalı eğitim fırsatı sunmak bizim için çok önemli. İpekyolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesisi Projesi’nin başarılı bir şekilde hayata geçeceğine inanıyoruz.”

Kaynak : PHA