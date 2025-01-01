24 Saat Kesintisiz Hizmet

Adıyaman Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, 19 personel ve 4 geri dönüş elemanıyla 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Merkeze gelen her talep kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletiliyor. Talebin sonuçlanmasının ardından vatandaşlara önce kısa mesaj gönderiliyor, ardından geri dönüş ekibi tarafından telefonla bilgilendirme yapılarak süreç tamamlanıyor.

Tebessüm Ettiren Çağrılar: “Komşunun Horozunu Susturun”

Merkeze iletilen çağrılar genellikle su kesintisi, bozuk yollar, toz ve ulaşım hizmetleri gibi sorunlardan oluşurken, tebessüm ettiren ve belediyenin yetki alanına girmeyen talepler de dikkat çekiyor.

Bunlar arasında:

“Komşunun horozu sabahları ötüyor, lütfen susturun.”

“Yarın okullar tatil mi?”

“Elektriğimiz kesildi, AKEDAŞ’a bildirir misiniz?”

gibi ilginç istekler yer alıyor. Çağrı merkezi çalışanları, asılsız veya belediyenin yetkisi dışında olan taleplerin gereksiz zaman kaybına yol açtığını belirterek, vatandaşlardan daha hassas olmalarını rica ediyor.

Yaz Aylarında Yoğunluk Artıyor

Yaz aylarında özellikle su kesintisi ve yangın ihbarlarında büyük bir artış yaşanıyor. Ayrıca, deprem sonrası bozuk yollar, su arızaları, sulama ve ilaçlama talepleri en sık gelen çağrılar arasında bulunuyor. Hasat döneminde ise anız ve ekin yangınları ile sürüngenlere yönelik ihbarlar dikkat çekiyor.

Gereksiz Çağrılar Acil Talepleri Engelliyor

Merkez yetkilileri, tüm çağrıların ihbar olarak değerlendirildiğini ancak gereksiz ve asılsız taleplerin, acil yardım bekleyen vatandaşların ulaşımını zorlaştırdığını ifade ediyor. Çağrı merkezi çalışanları, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve gerçek ihtiyaçlarla merkeze başvurmalarını talep ediyor.

Kaynak : PHA