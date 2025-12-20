Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistin halkına destek amacıyla başlatılan 'Birlik Olma Zamanı: Umudu Gazze'ye Taşıyoruz' kampanyası, eğitim camiasının örnek dayanışmasıyla anlamlı bir başarıya ulaştı. İl genelindeki eğitim kurumlarında yürütülen kampanyaya öğretmenler, öğrenciler ve veliler katkı sağladı. Toplanan yardım tutarı, ilgili kurumlar aracılığıyla toplanan 11 milyon 833 bin TL yardım Gazze'ye gönderildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kampanyaya destek veren tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edilerek, 'Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, mesafelerin anlamını yitirdiğini bir kez daha gördük. Yapılan bu anlamlı yardımın Gazze'deki kardeşlerimize umut olmasını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE