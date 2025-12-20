Adıyaman'da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik önemli bir destek daha hayata geçirildi. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Adıyaman Tarımının Mekanizasyon Olanaklarının Modernize Edilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere modern tarım ekipmanları dağıtıldı.

Proje çerçevesinde Adıyamanlı üreticilere 100 adet badem kavlatma makinesi, 50 adet ceviz soyma makinesi ve 40 adet zeytin silkeleme makinesi teslim edildi. Dağıtımı yapılan ekipmanlarla, deprem sonrası zorlaşan üretim koşullarının iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amaçlanıyor.

Düzenlenen dağıtım törenine katılan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, depremden en fazla etkilenen kesimlerden birinin çiftçiler olduğunu ifade etti.

Vali Osman Varol, verilen her desteğin yalnızca bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın ve umudu büyütmenin bir parçası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kaydetti:

'Depremle birlikte çok büyük acılar yaşadık. Ancak bu toprakları terk etmedik. Çiftçimiz de üretimden vazgeçmedi. Bugün burada verdiğimiz her destek; sadece bir ekipman değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmanın, umudu büyütmenin bir parçasıdır. Adıyaman'ımızın yeniden güçlenmesi, toprağın yeniden bereketle buluşması için çiftçilerimizin yanında olmaya, onların emeğini desteklemeye devam edeceğiz. Adıyaman'da tarımı daha da güçlendirecek, üreticimizin yüzünü güldürecek ve yarınlara dair umudumuzu büyütecek tarım ekipmanlarının tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz.'

Kaynak : PERRE