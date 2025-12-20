İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 61 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 46'sının tutuklandığını ve 15'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'6 ilde Dolandırıcılık ve Tefecilik Yapan 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızla;

Hesaplarında son 2 yılda 2 Milyar 408 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladık!

Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Gaziantep'te; 'sahte yatırım danışmanlığı' ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları,

Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları,

Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları,

Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte 'sınavsız ehliyet' ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve

Sivas'ta; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

