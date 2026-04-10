Adıyaman'da yatırımcıları yakından ilgilendiren önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenecek 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı', yatırımcılara kapsamlı bilgiler sunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde uygulamaya alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, her il için belirlenen 4 yatırım konusu ve yeni teşvik sistemi detayları katılımcılarla paylaşılacak. Toplantıda, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda sunulan destekler, finansman imkanları ve yatırım fırsatları ele alınacak.

13 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak toplantı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek..

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, özellikle yatırım yapmayı planlayan girişimcilerin ve iş insanlarının toplantıya katılım sağlamasının büyük önem taşıdığı belirtilerek, tüm yatırımcılar programa davet edildi.

