Geçmişten bu yana ölümlere neden olan verem hastalığıyla mücadele ve bilinçlendirilmenin arttırılması için her yıl ocak ayının il haftasında etkinlikler gerçekleştiriliyor. Adıyaman’da da 76. Verem Eğitimi Farkındalık Haftası etkinlikleri doğrultusunda program düzenlenerek veremle ilgili sunum yapıldı.

Adıyaman’da Valilik Konferans Salonunda düzenlenen programa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. M. Burak Öztop, Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, bazı kurum amirleri, köy mahalle muhtarları ve sağlık çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program başladı.

"Geçmişten günümüze veremle mücadelede yapılan önemli çalışmalar başarılı olmuştur"

Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftasının Adıyaman’da düzenlenmesinden memnun olduğunu ve veremle mücadelede bu etkinliğinde mücadelenin parçası olduğunun altını çizen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Salgın hastalıklar dünya tarihinde çok sayıda insanın ölmesine neden olmuştur. Verem hastalığı da bunların başında gelmektedir. En son 2019 yılının son aylarında Çin’den başlayıp dalga dalga yayılarak bütün dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınında bunu yaşadık ve salgının etkileri halen sürmektedir. Geçmiş zamanların en ölümcül hastalıklarından birisi olan verem, eskisi gibi olmasa da insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Geçmişte insanlar bu hastalığa yakalandıklarında kurtulmaları imkânsızdı. Zaman içerisinde ilerleyen bilim ve teknoloji veremi bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmış, tedavi edilebilir hale getirmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra ülkemizi etkisi altına alan verem hastalığının tedavisi ve takibi için Verem Savaş Dispanserleri açılmış, aşının bulunması ile birlikte hastalığa bağlı ölüm oranları hissedilir şekilde azalmıştır. Son yıllarda yine Sağlık Bakanlığımızca bu konuda çok başarılı çalışmalar yürütülerek ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde yapılan ücretsiz taramalarla çocuklarımız, gençlerimiz koruma altına alınıp, yeni doğan bebeklerimiz aşılanmaya başlanılmıştır. Geçmişten günümüze veremle mücadelede önemli çalışmalara imza atılmış ve verilen mücadelelerde başarılı olunmuştur. 76. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında, farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla bugün düzenlediğimiz bu program da bu mücadelenin bir parçasıdır"ifadelerini kullandı.

"37 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz mevcuttur"

Sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha belirterek Adıyaman’da sağlık alanındaki çalışmalara da değinen Vali Çuhadar,"Bu sebeple ilimizde yeni tamamlanmış ve inşaatı devam eden birçok sağlık tesisi bulunmaktadır. 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bu yıl içerisinde yeni binasında hizmet vermeye başlayacaktır. İl merkezindeki devlet hastanesi inşaatına başlanılmıştır. 2020-2024 yılları arasında devam eden ve yatırım programına alınan sağlık tesislerimizin bedeli 782 milyon TL’dir. İlimiz geneli toplam yatak sayımız 1431 olup, 86 aile sağlığı merkezinde hizmet veren 217 aile hekimliği birimi, 33 sağlık evi ve 37 acil sağlık hizmetleri istasyonumuz mevcuttur. Yeni sağlık tesislerimizin hizmet vermeye başlamasıyla, tüm hastalıklarla olduğu gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele gücümüz daha da artacaktır"dedi.

Tüberküloz binlerce yıldır insanları derinden etkileyen bir hastalıktır diyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz ise,"Bu hafta, toplumun bütün kesimlerini verem hastalığına dikkat çekmek amacıyla aslında bir değerlendirme ve muhasebe yapmak amacıyla tasarlanmıştır. Tüberküloz binlerce yıldır insanları derinden etkileyen, romanlara ve şiirlere konu olan bir hastalıktır. Onca enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık varken neden verem hastalığı ile mücadele bu kadar önemli hale gelmektedir. Bilindiği gibi verem hastalığı hava ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hastalık etkeni insana bulaştıktan sonra kanda birçok organa yayılmaktadır" şeklinde konuştu.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. M. Burak Öztop da, Verem Eğitim Farkındalık Haftası ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara değinerek, halkın sağlığına, halkın bilincine ve halkın tedaviye daha kolay ulaşımı ile ilgili olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz de, İl Sağlık Müdürlüğü olarak Verem Eğitimi Farkındalık Haftası boyunca vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile önleyici ve koruyucu dispanser çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Protokol konuşmalarının ardından Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Nurhan Özaykut, "Tüberkülozun Dünü Bugünü ve Yarını" ile ilgili sunum yaptı.