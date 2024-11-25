Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskınlarda 104 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 145 gram sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen tütün ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken A.H.G, M.E.O, S.K, B.C., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA