İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcı ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında merkez ve ilçelerde daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 lyrica uyuşturucu hap, 23 gram bonzai ham maddesi, 2 extacy uyuşturucu tablet, 2 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA