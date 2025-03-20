Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullananlara ve satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında 22 şüpheli hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından adreslere düzenlenen operasyonda, 14,38 gram Metamfetamin, 66.6 gram Bonzai ham maddesi, 2 gram Kenevir Tohumu, 1.75 gram Kubar Esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 dedektör ele ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 8 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak : PHA