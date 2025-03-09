"Suriye’de Alevilere Yönelik Katliam Devam Ediyor"

Alevi kanaat önderi Karip Bozkurt tarafından okunan açıklamada, 8 Aralık 2024’te Suriye’de yaşanan yönetim değişikliğinden sonra Alevilere yönelik sistematik saldırıların arttığı vurgulandı. Açıklamada, özellikle İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalındaki Alevi köylerinin kuşatma altında olduğu belirtilerek, saldırıların giderek şiddetlendiği ifade edildi.

"Camilerden yapılan anonslarla Alevi halkı hedef gösterilmekte, kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkenceyle kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlaşmaktadır. Bu bir soykırımdır!" ifadelerine yer verildi.

"Heyet Tahrir el-Şam ve Destekçileri Sorumlu"

Açıklamada, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin bu saldırıların başlıca faili olduğu belirtilirken, bölgedeki cihatçı grupların Batılı güçler tarafından silahlandırıldığı ve desteklendiği vurgulandı.

"Bugün sadece çeteler değil, onları besleyen, lojistik destek sağlayan ve siyasi zemin açan tüm devletler de bu vahşetin sorumlusudur. Türkiye'nin bu katliamlardaki rolü sorgulanmalıdır" denildi. Açıklamada ayrıca, HTŞ’nin yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçtiği ve "güvenli bölge" politikalarının Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir planın parçası olduğu öne sürüldü.

"Medya ve Uluslararası Kurumlar Sessiz"

Alevi kurumları, uluslararası medya ve insan hakları örgütlerinin bu katliamı görmezden geldiğini belirterek, "Radikal çetelere finansman sağlayan Körfez ülkeleri ve Batılı devletler, yıllardır bu grupları 'özgürlük savaşçısı' olarak sundu. Bugün bile onları 'ılımlı muhalif' gibi göstermeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Soykırım Gerçeği Çarpıtılamaz"

Açıklamanın devamında, Suriye'de yaşananların bir iç savaş değil, Alevilere yönelik bir soykırım olduğu vurgulanarak, "Colani ve yönetimi, bu katliamların doğrudan sorumlusudur. Onu 'barış elçisi' gibi göstermek, zulmü aklamak ve onaylamaktır" denildi.

Basın açıklaması, şu sözlerle sona erdi:

"Bu zulme karşı susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz! İnancımızın, kimliğimizin ve insanlık değerlerinin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimin karşısında, mazlumun yanında; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız!"

Kaynak : PHA