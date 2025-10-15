Adıyaman'da şehir altyapısını güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Adıyaman Belediyesi tarafından Sümerevler Mahallesi 17112 nolu sokakta kanalizasyon hattı tamamen yenileniyor.

Belediye ekipleri, altyapı sistemlerini modern ve dayanıklı hale getirerek, olası arızalara karşı önlem alıyor.

Kentte yaşam kalitesini artırmak ve uzun ömürlü altyapı sistemleri oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarla, hem şehir yaşamını daha güvenli hâle getirilmesi hem de modern bir şehir yapısının inşa edilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE