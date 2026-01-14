Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği, meteoroloji tarafından açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altıda seyredeceği Adıyaman'da bugün ve yarın yağış ya da kar yağışı beklenmiyor.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
14 Ocak salı Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -3/ -3
Besni: -7/ -1 Derece
Çelikhan: -11 / -5
Gerger: -7/ 0 Derece
Gölbaşı: -11 / 2 Derece
Kahta : -3 / 3 Derece
Samsat: -1 / 5 Derece
Sincik: -9 / 5 Derece
Tut: -9 / 3 Derece
15 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: -8 / 4
Besni: -9 / 1 Derece
Çelikhan: -13 / -4
Gerger: -12/ 0 Derece
Gölbaşı: -14/ 1 Derece
Kahta: -6 / 4 Derece
Samsat: -4/ 6 Derece
Sincik: -18/ -3 Derece
Tut: -12/ -3 Derece
Kaynak : PERRE