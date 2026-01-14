Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği, meteoroloji tarafından açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altıda seyredeceği Adıyaman'da bugün ve yarın yağış ya da kar yağışı beklenmiyor.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

14 Ocak salı Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -3/ -3

Besni: -7/ -1 Derece

Çelikhan: -11 / -5

Gerger: -7/ 0 Derece

Gölbaşı: -11 / 2 Derece

Kahta : -3 / 3 Derece

Samsat: -1 / 5 Derece

Sincik: -9 / 5 Derece

Tut: -9 / 3 Derece

15 Ocak Perşembe Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: -8 / 4

Besni: -9 / 1 Derece

Çelikhan: -13 / -4

Gerger: -12/ 0 Derece

Gölbaşı: -14/ 1 Derece

Kahta: -6 / 4 Derece

Samsat: -4/ 6 Derece

Sincik: -18/ -3 Derece

Tut: -12/ -3 Derece

