Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla bir şahsın evinde silah ve mühimmat ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince M.A. isimli şahsın adresinde yapılan aramada:
• 1 adet çalıntı tabanca,
• 1 adet ruhsatsız av tüfeği,
• 2 adet av tüfeği şarjörü,
• 84 adet tabanca fişeği,
• 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: igf