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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince M.A. isimli şahsın adresinde yapılan aramada:

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonla bir şahsın evinde silah ve mühimmat ele geçirdi.

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