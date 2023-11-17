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Kentte akşam başlayan ve yaklaşık 2 saat devam eden sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ulaşımın aksadığı araçların güçlükle ilerlediği kentteki yollar, su birikintileri nedeniyle göle döndü. Sağanak nedeniyle bazı semtlerde yağmur suyu, giriş katlardaki ev ve işyerlerine doldu. Yağmur suyu baskının yaşandığı işyerlerindeki eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Konteyner kentlerde ve prefabrik yaşam alanlarında da su baskınları ve birikintileri oluşurken birçok konteyneri de yağmur suyu bastı.

Kaynak : PHA