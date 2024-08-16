Adıyaman- Siverek yolu üzerinde, Menzil Narenciye köyü yakınlarında meydana gelen ve nedeni henüz tespit edilemeyen araç yangınında, seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Sürücü, aracın yanmaya başladığını fark edince, hızlıca yol kenarına aracını park ederek kendini dışarı attı. Bir anda alevler içerisinde kalan araç, yol kenarındaki kuru otların da yanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerini müdahalesi ile hem araç hem de otlarla kaplı alanda meydana gelen yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.

Kaynak : PHA