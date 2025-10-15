Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, okullarda görev yapan servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Trafik Şube Müdürü İbrahim Yıldız da katılım sağladı.

Toplantıda, servis araçlarında bulunması gereken kriterler ile şoförlerin taşıması gereken nitelikler detaylı bir şekilde ele alındı. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınması için servis şoförlerinin görev ve sorumlulukları hatırlatıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hikmet Pınar başkanlık etti. Katılımcılar, servis taşımacılığında güvenlik ve kalite standartlarının önemi konusunda bilgilendirildi.

Kaynak : PERRE