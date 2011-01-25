Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı tarafından, Adıyamanda ikindi namazının ardından Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Ulu Camide ikindi namazının ardından okutulan mevlite İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü ve vatandaşlar katıldı. Mevlit sonrası gazetecilere konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Şube Başkanı Yunus Emre Pektaş, "Şehitlerimizi anmak için böyle bir program düşündük. Ecdadımızın bize bıraktığı bu topraklara sahip çıkacağız ve bundan sonra gelecek tehlikelere ve düşmanlara karşı dimdik ayakta durduğumuzu dünyaya ispatlayacağız" dedi.



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