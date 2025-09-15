Adıyaman Siteler Mahallesi’nde bulunan bir rögar kapağının açık halde bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar çözümü rögar kapağı üzerine büyük bir kaya parçası koyarak buldu. Yolun ortasındaki büyük taş parçasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yolda ilerleyen sürücüler, karşılarında gördükleri büyük taş parçası nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Mahalle sakinleri ve yolu kullanan vatandaşlar, konuyla ilgili birçok kez Belediye’yi aradıklarını, ancak bir türlü çözüm bulamadıklarını belirtti.

Kaynak : PHA