Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle Başlayan Program Büyük İlgi Gördü

Ramazan ayının ruhunu yaşatmak ve manevi atmosferini pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Ramazan ayının faziletleri, oruç ibadetinin önemi ve bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin toplumsal dayanışmaya katkıları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve Hadis-i Şeriflerden örnekler sunan Haliloğlu, peygamberlerin hayatından kesitler paylaşarak Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, Müftü Haliloğlu’nun anlatımıyla Ramazan ayının manevi derinliğini bir kez daha idrak ettiklerini dile getirdi.

Grup Ravza’nın İlahi Dinletisi Büyük Beğeni Topladı

Söyleşinin ardından Türkiye genelinde geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Grup Ravza sahne aldı. Kendi bestelerinin yanı sıra klasikleşmiş ilahileri de seslendiren Grup Ravza’ya, etkinliğe katılan vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren ilahi dinletisi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Başkan Tutdere: “Çocuklarımız İçin Daha Güzel Günler İnşa Edeceğiz”

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu’nun sunumunun büyük ilgi gördüğünü belirterek, programın manevi değerine vurgu yaptı.

Başkan Tutdere, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

*"Sayın Müftümüz, Ramazan ayının ruhunu ve maneviyatını bizlere en güzel şekilde aktardı. Adıyaman’da göreve başladığı günden bu yana halkımızla iç içe çalışıyor, engin bilgisini ve tecrübelerini bizlerle paylaşıyor. Bundan sonraki süreçte de kendisini daha geniş kitlelerle buluşturarak, vatandaşlarımızın doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacağız.

Ayrıca, Ramazan ayı sadece ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu mübarek ayın manevi atmosferinde, şehrimizde daha güzel günler inşa etmek ve çocuklarımızın geleceği için daha iyi imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu anlamlı geceye katkı sunan Grup Ravza’ya ve Sayın Müftümüz Dr. Mevlüt Haliloğlu’na teşekkür ediyorum."*

Yoğun İlgi ve Duygu Dolu Anlar

Programın sonunda Başkan Tutdere, İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu’na ve Grup Ravza üyelerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Vatandaşlar, programın manevi atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri’nin ilerleyen günlerde de devam edeceği, benzer manevi buluşmalarla vatandaşlara Ramazan ayının huzurunu yaşatmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak : PHA