Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Açılış töreninde, birlik ve dayanışmanın sembolü olarak kurdele kesimi gerçekleştirildi. Ardından, Hızır ayının bolluk ve bereketini temsil eden lokmalar hazırlanarak katılımcılarla paylaşıldı. Yapılan dualarla Hızır lokması dağıtıldı ve katılımcılar, ortak bir ruh ve inançla bir araya geldi.

Hızır Cemi ve Dualar

Etkinliğin devamında Hızır Cemi icra edildi. Niyazlar sunulurken, gülbenkler okundu. Cemde, Hızır’ın bereketi, bolluğu ve yardımı tüm canlara niyaz edilirken, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama iradesinin altı çizildi.

Hızır’ın Bereketiyle Birlikte Yaşama İradesi

Bu anlamlı etkinlikte verilen mesajlar, Adıyaman’daki çok kültürlü yapının ve farklı inanç gruplarının bir arada yaşama kararlılığını vurguladı. Hızır’ın, darda kalanlara yetişmesi ve insanlara yardım etmesi inancıyla, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak : PHA