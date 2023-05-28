Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sabah saatlerinde sandık başına gelen seçmenler oy kullanmaya başladı. Deprem bölgesi Adıyaman'da bulunan okullarda kurulan sandıklara ilk oyları genelde yaşlı vatandaşların attığı görüldü. Yoğunluk yaşandığı ise gözlerden kaçmadı.

Kaynak : PHA