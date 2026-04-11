Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğü Otizm ve Down Sendromlu çocukları ve ailelerini ağırladılar. Çocuklara ve ailelerine yoğun ilgi gösteren polisler çocukları polis araçlarına bindirerek onlara unutulmaz anlar yaşattılar.

Adıyaman Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Tunç ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Polis Haftası münasebetiyle Otizm ve Down Sendromlu çocuklarımız ve aileleri ile birlikte Adıyaman Trafik Şube Müdürlüğünü ziyaret ettik. Polis Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyette çocuklarımızla birlikte mutlu olduk. Çocuklarımıza polis elbisesi, tişörtü ve şapkası giydirilerek bir günlük polis oldular. Heyecanları görülmeye değerdi. Bizlere yoğun ilgi gösteren ve çocuklarımızla yakından ilgilenen polislerimize ve amirlerimize gönülden teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyoruz."