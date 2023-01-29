OSB'deki pis kokuların önlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürü Faysal Ergezen, Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürü Abdulgani Adıyaman'a eşlik eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Boyahane geri dönüşüm tesisleri ve süt işletmecileri ile OSB toplantı salonunda bir araya geldi. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen görevliler kokunun önlenmesine yönelik tedbir konuları ele alındı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda koku sorununa yönelik atılması gereken adımlar ele alındı. Yetkililer toplantı sonrası OSB atıksu arıtma tesisinde incelemelerde bulunularak çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ziyaret edildi.