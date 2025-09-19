Gülbahar SÜNGÜ – Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla Adıyaman merkezdeki tüm okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan hazır yemekler, market ürünleri ve içecek grubu ürünlerinin ambalaj durumu, son tüketim tarihleri ve fiyat etiketleri titizlikle incelendi. Ayrıca, işyerlerinin ruhsat durumları, çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu ve genel işyeri temizliği de denetim kapsamına alındı.

Zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen kantinler hakkında tutanak düzenleyerek, eksiklerin giderilmesi yönünde işletmecilere gerekli uyarıları yaptı. Denetimlerin eğitim dönemi boyunca periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

“Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda asla taviz vermeyeceğiz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yapılan denetimlere ilişkin şu açıklamalarda bulunarak, “Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda beslenmesini sağlamak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu amaçla okul kantinlerinde yapılan denetimleri çok önemsiyoruz. Gıda güvenliği, hijyen ve etikete uygun fiyatlandırma konularında asla taviz vermeyeceğiz. Ekiplerimiz, çocuklarımızın sağlığına zarar verebilecek en küçük bir ayrıntıyı bile göz ardı etmeksizin denetimlerini sürdürüyor. Bu çalışmalarda iş birliği yapan tüm okul yönetimlerine ve kantin işletmecilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA