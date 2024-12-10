"Önceliğimiz temel ihtiyaçları karşılamak; gayemiz yüzlerde tebessüm bırakmak"

Nezir Derneği Adıyaman Temsilcisi Ziya Kara, derneğin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösterdiğini ve yardımların aralıksız devam edeceğini ifade etti. Kara, "Önceliğimiz, temel ihtiyaçları karşılamak; gayemiz, yüzlerde tebessüm bırakmak" dedi.

"Konteyner ve Hanelerde Yaşayan Ailelere Kışlık Giyim Yardımı Ulaştırıldı"

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Nezir Derneği, daha önce ihtiyaç tespiti yaptığı konteyner kentlerde ve evlerde yaşayan ailelere kışlık giysi yardımı ulaştırdı. Yapılan yardımlar kapsamında, çocuklar için bot, çocuk parkası, bere ve atkı takımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Dernek Temsilcisi Ziya Kara, kış mevsiminde ihtiyaçların daha da arttığını belirterek, yardımların devam edeceğini vurguladı. Kara, "İhtiyaç sahibi ailelerimize kış ayı münasebetiyle daha önce tespit ettiğimiz konteyner ve hanelerde yaşayan ailelere kışlık giyim malzemeleri ulaştırdık. Bu yardımlar aralıksız bir şekilde sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Gönüllülük Esasına Dayalı Hizmet

2023 yılında kurulan Nezir Derneği, kuruluşundan bu yana hayırseverlerin desteğiyle birçok yardım kampanyasına imza attı. Gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren dernek, özellikle temel ihtiyaçların karşılanması ve yardımların kesintisiz devam etmesi konusunda azami hassasiyet gösteriyor.

Nezir Derneği, sadece kış aylarında değil, yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefliyor. Dernek, hayırseverlerin destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşarak Adıyaman’daki dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA