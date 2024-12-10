Dernekler Aracılığıyla Ulaştırıldı

Proje kapsamında, Anadolu GAP Görmeyenler Derneği Başkan Yardımcısı Mahmut Gökdaş ve Gör-Bir Görme Engelliler Kültür Dayanışma ve Birleşme Derneği Başkanı Hikmet Yüksel aracılığıyla baston ve Braille kitaplar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtılan beyaz bastonların katlanabilir, fosforlu ve özel tutma yeri gibi özelliklere sahip olduğu öğrenildi.

"Deprem Sonrası Erişilebilirlik Önem Kazandı"

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Kerem Oranlı, etkinliğin temel amacının görme engellilere küçük bir mutluluk yaşatmak olduğunu belirtti. Oranlı, “Katlanabilir, fosforlu ve özel tutma yeri olan bastonları ve Braille alfabesiyle yazılmış kitapları ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırdık” dedi.

Ayrıca, Oranlı, depremin ardından Adıyaman’da devam eden yeniden yapılanma sürecine de dikkat çekerek, engelliler için erişilebilir yollar ve kaldırımların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. Bu tür projelerin, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Oranlı, yerel yönetimlerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Görme Engellilere Özgürlük Mesajı

Görme engelli bireylerin daha özgür hareket edebilmeleri ve toplumsal hayata daha fazla katılabilmeleri için beyaz bastonun önemine işaret eden Oranlı, bu projede katkısı bulunan gazeteci Saime Oğuzhan’a teşekkür etti.

Farkındalık ve Dayanışma Mesajı Verildi

Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu anlamlı proje, toplumda farkındalık yaratmanın yanı sıra görme engelli bireylerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sundu. Destekçiler, görme engellilerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA